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    İzmir'de üç çocuğu darbeden hurdacı serbest kaldı

    Seferihisar'da, 3 çocuğa saldırıp, darbettiği anlar çevredekiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada yayınlanan Murat E. polis tarafından gözaltına alındı.
    • 21.10.2022 - 11:48
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    İzmir'de üç çocuğu darbeden hurdacı serbest kaldı

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sokakta yaşadığı ve hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat E., elindeki bira şişesini aldıklarını öne sürerek üç çocuğa saldırdı.

    16 Ekim tarihinde, bir mahallenin otoparkında 1'i ilkokul, diğer 2'si ise ortaokul öğrencisi olan 3 çocuğa, saldıran şüpheli, savunmasız çocukları tekme tokat dövmeye başladı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Dakikalarca süren saldırı, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

    Paylaşılan görüntülerde, çocukların korkup, ağladıkları ve bu sırada gelen bir kadının "Dur, vurma" diyerek Murat E.'ye engel olmaya çalıştığı görüldü.

    Saldırgan yakalandı

    Saldırıya uğrayan çocukların aileleri ise Murat E.'den şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine Murat E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    İfadesinin ardından serbest bırakıldı

    DHA'nın haberine göre, Murat E., polisteki ifadesinde, olay günü çocukların içtiği biranın şişesini aldıklarını, buna sinirlenip, darbettiğini söyledi.

    Polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla ertesi gün serbest bırakıldı.

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