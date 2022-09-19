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    İzmir'de, üç katlı evinin balkonundan düşerek can verdi

    Kiraz ilçesinde, salça yapmak için balkona çıkan 51 yaşındaki Muzaffer Tunçer, dengesini kaybederek zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Tunçer, kurtarılamadı.
    • 19.09.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:51
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    İzmir'de, üç katlı evinin balkonundan düşerek can verdi

    İzmir'in Kiraz ilçesi Akpınar Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

    Saat 08.00 sularında yaşanan olayda, 51 yaşındaki Muzaffer Tunçer, üç katlı ecinin balkonuna salça yapmak için çıktı.

    Balkondan aşağı düştü

    Bu sırada dengesini kaybeden Tunçer, balkondan zemine düştü.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralandığı belirlenen adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Talihsiz adam kurtarılamadı

    Durumunun ağır olduğu anlaşılan Tunçer, daha sonra sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İzmir de, üç katlı evinin balkonundan düşerek can verdi #1


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