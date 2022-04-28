Petrol
107.25
2.19%
Euro
15.56
-0.40%
Dolar
14.79
-0.15%
Altın
901.31
0.38%
Borsa
2428
-0.94%
Bitcoin
592.907
1.59%
BTXN Coin
20.63
2.68%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C
    İzmir'de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı

    İzmir'de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı

    Ucuza sterlin almak isterken 50 bin lirasının dolandırıldığını söyleyen Katip Karadağ, polise giderek şikayetçi oldu.
    • 28.04.2022 - 23:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde fotoğraf stüdyosu işleten, evli ve 3 çocuk babası Katip Karadağ'ın(64) dükkanına, daha önce adını bilmediği eski müşterilerinden biri geldi.

    Kızının tedavisi için 20 bin lira borç istedi

    Kendisini Emin Bozdağ olarak tanıtan kişi ile Karadağ, sohbet edip çay ve kahve içti. Bozdağ, daha sonra sık sık dükkana gelmeye başladı. Bir gelişinde kızının kanser hastası olduğunu söyleyen Bozdağ, tedavisi için 20 bin lira borç istedi. Ancak Karadağ, olumsuz cevap verdi.

    İzmir'de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı - VİDEO

    "Yüklü miktarda sterlin var" deyince inandı

    DHA'nın haberine göre; son olarak 8 Nisan'da Karadağ'ın dükkanına yeniden gelen Bozdağ, iddiaya göre, bir arkadaşının çalıştığı gemide yüklü miktarda sterlin bulduğunu, ederinin altında kendisine satabileceğini, aradaki farkla kendisine de yardımcı olmasını istedi. İkna olan Katip Karadağ, Emin Bozdağ ve sterlinleri bulan arkadaşıyla buluşmayı kabul etti. Buluşmada Bozdağ ve arkadaşı, 20'lik banknotların bulunduğu sterlin dolu çantadan Karadağ'ın bir örnek almasına izin verdi.

    İzmir de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı #1

    Kuyumcunun uyarısına aldırmadı

    Aldığı sterlini kuyumcuya götüren Karadağ, gerçek olduğunu öğrendi. Ancak durumdan şüphelenen kuyumcunun 'dolandırıcılık' uyarısını dinlemeyen Karadağ, bu defa 10 Nisan'da Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi'nde Bozdağ ve arkadaşıyla buluşmak için randevulaştı.

    İzmir de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı #2

    Ucuza sterlin almayı düşünürken 50 bin liradan oldu

    Bankada aldığı 50 bin lirasını cebine koyan Katip Karadağ, her bir 20 sterlini piyasa değerinden 50 lira aşağıya almak üzere randevunun verildiği ıssız bir bölgedeki parka gitti. Burada Karadağ'ı, Emin Bozdağ karşıladı. Bozdağ, az ötede arkadaşının sterlin dolu çantayla beklediğini ve parayı getireceğini söyledi. Bozdağ, Karadağ'ın yanında getirdiği 50 bin lirayı alarak uzaklaştı.

    Dolandırıldığını anlayınca polise gitti

    Bozdağ'ın uzun süre dönmemesi ile dolandırıldığını anlayan Karadağ, polise giderek şikayetçi oldu. Karadağ'ın dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi bulmak için harekete geçti.

    İzmir de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı #3

    "Başkaları benim durumuma düşmesin"

    Katip Karadağ, şüphelilerden alacağı sterlinlerden elde edeceği karı, Bozdağ'ın hasta kızına vermeyi planladığını ancak iyiliğinin kurbanı olduğunu söyleyerek "Bir süre önce 158 bin liraya otomobilimi satmıştım. 100 bin lirasını oğluma, 8 bin lirasını da borçlarım için kullandım. 50 bin lirayı ise bankaya koymuştum. O para dolandırıcılara gitti. Başkaları benim düştüğüm duruma düşmesin. Canım sağ olsun. Param gitti, canım da gidebilirdi. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar" dedi.

    İzmir de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı #4

    İzmir de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı #5

    İzmir de ucuz sterlin almak isteyen esnaf, 50 bin lira dolandırıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap

    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

    Freddy Hall trafik kazasına kurban gitti
    Futbol

    Freddy Hall trafik kazasına kurban gitti

    Görüş Bildir