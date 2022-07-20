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    İzmir'de üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı

    İzmir’de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde başıboş bir köpek, törende bulunan bazı kişilere saldırdı.
    • 20.07.2022 - 08:28
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:14
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    İzmir'de üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı

    Sayıları her geçen gün artan başıboş köpekler, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor.

    Son olarak İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine, başıboş köpek damga vurdu.

    Çok sayıda öğrenci ve ailelenin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

    Öğrenciler ve yakınlarını ısırdı

    Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İzmir'de üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı VİDEO

    Mezuniyeti gölgeledi

    Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.

    Üniversiteden herhangi bir açıklama yapılmadı

    Öte yandan, İHA'nın aktardığına göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

    İzmir de üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı #1

    İzmir de üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı #2


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