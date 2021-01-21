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    İzmir'de üvey dedesini öldüren 15 yaşındaki zanlı yakalandı

    Katil zanlısı gözaltına alınırken, cinayeti "ailevi sorunlar" nedeniyle işlediği öne sürüldü.
    • AA
    • 21.01.2021 - 11:51
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    İzmir'de üvey dedesini öldüren 15 yaşındaki zanlı yakalandı

    İzmir'in Konak ilçesi Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta Mustafa Kaya (49), eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahla vuruldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    ÜVEY TORUN GÖZALTINA ALINDI

    Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, katil zanlısı S.K'yi (15) gözaltına aldı.

    Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K'nin, Kaya'nın eşinin ilk evliliğinden kızının çocuğu olduğu, cinayeti "ailevi sorunlar" nedeniyle işlediği öne sürüldü.

    İzmir de üvey dedesini öldüren 15 yaşındaki zanlı yakalandı #1

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