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    İzmir'de uyuşturucu almaya gitti, boynundan vuruldu

    Uyuşturucu madde almak istediği sırada boynundan vurulan D.C.Ş., olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. D.C.Ş.'yi vuran kişi ise kaçarak, izini kaybettirdi.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 08:52
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    İzmir'de uyuşturucu almaya gitti, boynundan vuruldu

    İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki D.C.Ş., telefonda uyuşturucu almak için satıcı ile görüşüp, buluşma ayarladı.

    Bunun üzerine Ümit Mahallesi'ne gelen D.C.Ş ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

    BOYNUNDAN VURULDU

    Tartışmanın ardından, kimliği belirlenemeyen kişi otomobilden tabanca ile D.C.Ş.'ye ateş açtı.

    Boynundan vurulan D.C.Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle halkı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    D.C.Ş.'yi boynundan vuran kişi otomobil ile kaçtı.

    İzmir'de uyuşturucu almaya gitti, boynundan vuruldu ViDEO

    İzmir de uyuşturucu almaya gitti, boynundan vuruldu #1

    DURUMU AĞIR

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.C.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

    Daha sonra ambulansa alınan D.C.Ş., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan D.C.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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    MESAJLA TARİF EDİLEN ADRESE GELDİ

    Öte yandan, D.C.Ş.'nin uyuşturucu madde almak için WhatsApp üzerinden S.K. isimli bir kişi ile irtibata geçtiği, bu kişinin sesli mesajla adres tarifi yaptığı öğrenildi.

    Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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