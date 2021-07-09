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- İzmir'de uyuşturucu almaya gitti, boynundan vuruldu
İzmir'de uyuşturucu almaya gitti, boynundan vuruldu
- DHA
- 09.07.2021 - 08:50
- Güncelleme : 09.07.2021 - 08:52
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki D.C.Ş., telefonda uyuşturucu almak için satıcı ile görüşüp, buluşma ayarladı.
Bunun üzerine Ümit Mahallesi'ne gelen D.C.Ş ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.
BOYNUNDAN VURULDU
Tartışmanın ardından, kimliği belirlenemeyen kişi otomobilden tabanca ile D.C.Ş.'ye ateş açtı.
Boynundan vurulan D.C.Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle halkı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
D.C.Ş.'yi boynundan vuran kişi otomobil ile kaçtı.
İzmir'de uyuşturucu almaya gitti, boynundan vuruldu ViDEO
DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.C.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra ambulansa alınan D.C.Ş., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan D.C.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
MESAJLA TARİF EDİLEN ADRESE GELDİ
Öte yandan, D.C.Ş.'nin uyuşturucu madde almak için WhatsApp üzerinden S.K. isimli bir kişi ile irtibata geçtiği, bu kişinin sesli mesajla adres tarifi yaptığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.