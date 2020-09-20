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İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı

İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı

İzmir'de uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen bir genç kendine zarar verirken, o anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.