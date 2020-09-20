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    İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı

    İzmir'de uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen bir genç kendine zarar verirken, o anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 12:50
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    İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı

    İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullanan 3 arkadaş Kültürpark'a gelerek oturdu.

    BAŞINI BETON ZEMİNE VURDU

    İki kişi bankta otururken, diğer kişi ise kendine zarar vermeye başladı. Başını ve ellerini beton zemine vuran genç, ardından da yerde yuvarlanıp, kriz geçirmeye başladı.

    İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı ViDEO

    İzmir de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı #1

    Arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı genç yerden kalkamazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin daha sonra arkadaşları tarafından bölgeden götürüldüğü öğrenildi.

    İzmir de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı #2

    İzmir de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı #3

    İzmir de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı #4

    İzmir de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı #5

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