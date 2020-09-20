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- İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı
İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı
İzmir'de uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen bir genç kendine zarar verirken, o anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 20.09.2020 - 12:50
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullanan 3 arkadaş Kültürpark'a gelerek oturdu.
BAŞINI BETON ZEMİNE VURDU
İki kişi bankta otururken, diğer kişi ise kendine zarar vermeye başladı. Başını ve ellerini beton zemine vuran genç, ardından da yerde yuvarlanıp, kriz geçirmeye başladı.
İzmir'de uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı ViDEO
Arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı genç yerden kalkamazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin daha sonra arkadaşları tarafından bölgeden götürüldüğü öğrenildi.