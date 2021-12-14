İzmir'de uyuşturucu kaçakçıları gözaltına alındı

Emniyet güçleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında baskın yaptığı 2 adreste, 30 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Menemen ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, dört aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından 30 şüpheliyi tespit etti.

2 İLDE ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.