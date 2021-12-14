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    İzmir'de uyuşturucu kaçakçıları gözaltına alındı

    Emniyet güçleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında baskın yaptığı 2 adreste, 30 kişiyi gözaltına aldı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 10:17
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    İzmir'de uyuşturucu kaçakçıları gözaltına alındı

    İzmir'in Menemen ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

    Ekipler, dört aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından 30 şüpheliyi tespit etti.

    2 İLDE ADRESLERE BASKIN YAPILDI

    Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

    Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İzmir de uyuşturucu kaçakçıları gözaltına alındı #1

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