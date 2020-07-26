İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, öldü

Evinde 3 arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 23 yaşındaki Umur Alp Yörük, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi’nde yaşayan ve annesi evde olmayan genç, arkadaşlarını evine davet etti.

4 arkadaş evde buluştuktan bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

GENÇLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Uyuşturucu maddenin etkisiyle 23 yaşındaki Umur Alp Yörük’ün banyoda bulunan duşa kabini kırdığı, duvarlara kafa attığı ve balkondan atlamak istediğini ileri süren arkadaşları, sakinleştirmek istedikleri arkadaşlarının koridorda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

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ARKADAŞLARI ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Ölen gencin arkadaşları, Yörük’ün koridorda hayatının kaybettikten 15 dakika sonra polisi aradıklarını söyledikleri fakat olay yerinde ve ceset üzerinde yapılan incelemelerde Umur Alp Yörük’ün ölümünün üzerinden yaklaşık 2 saatlik süre geçtiği belirlendi.

Ayrıca evde bulunan şahıslardan birisinin ölüm olayının ardından evden ayrıldığını daha sonra ise tekrar olay yerine döndüğünü söylediği öğrenilirken, gençlerin ölen arkadaşlarının telefonundan 112’yi araması ve çelişkili ifadelerinin ardından cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

VÜCUDUNDA KESİK TESPİT EDİLDİ

Yörük'ün sırt kısmı olmak üzere vücudunun birçok yerinde de kesik bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, gençler polis ekiplerince emniyete götürülürken, Yörük’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.