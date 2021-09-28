İzmir'de uyuşturucu maddelerle birlikte silah da yakalandı

Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüksek miktarda skunk, esrar ve metamferamin ele geçirilirken, yakalanan tabanca ve silahlara da el konuldu.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi adına yaptığı çalışmalarda Beyazevler Mahallesi ve Otokent'te 16 ayrı noktaya operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 650 gram skunk, 217 gram esrar, 247 gram metamfetamin, 146 yeşil reçete ile temin edilen sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler, 4 tabanca ve fişekler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 650 lira ele geçirildi.

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Ayrıca, operasyonda G.Ç. (33) isimli şüpheli gözaltına alındı.