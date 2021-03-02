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    İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

    İzmir’de, 22-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 50 şüpheliden 15’i tutuklandı.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 21:15
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    İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇRITILMIYOR

    Bu kapsamda 22-28 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda, 232 gram esrar-skank, 7 gram kokain, 24 kök kenevir, 91 gram sentetik kannabinoid, 91 gram metamfetamin, 39 adet ecstasy, 13 bin 52 adet sentetik hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 465 TL para, tabanca, tüfek ile şarjör ve 17 fişek ele geçirildi.

    15'İ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan 50 şüpheliden 15´i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama #1

    İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama #2

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