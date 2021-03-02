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İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

İzmir’de, 22-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 50 şüpheliden 15’i tutuklandı.