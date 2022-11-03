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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Buca ilçesinde emniyet ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen 2 kişinin otomobilinde metamfetamin ve ruhsatsız silah bulundu. İki şüpheli de tutuklandı.
    • 03.11.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:25
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

    İzmir'in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen S.M. ile İ.Y.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.

    75 gram madde bulundu

    Gaziosmanpaşa Caddesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada; satışa hazır, ayrı ayrı paketlenmiş 12 parça halinde toplam 75 gram metamfetamin, hassas terazi ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    2 kişi tutuklandı

    Bir diğer yandan otomobildeki S.M ve İ.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama #1


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