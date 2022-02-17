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İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı

İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı

İzmir'de emniyet güçlerinin bin 115 adrese yaptığı uyuşturucu baskınında bin 305 kişiye işlem yapılırken, 50 kişi de tutuklandı.