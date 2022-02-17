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- İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı
İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı
İzmir'de emniyet güçlerinin bin 115 adrese yaptığı uyuşturucu baskınında bin 305 kişiye işlem yapılırken, 50 kişi de tutuklandı.
- İHA
- 17.02.2022 - 05:37
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 01-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı.
ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Baskınlarda; 10009 gram esrar-skunk, 182 gram kokain, 28 kök kenevir, 20 bin 316 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 961 gram metamfetamin, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza maddesi, 19 adet hassas terazi, 17, adet tabanca, 11 adet tüfek ve 306 adet çeşitli fişek ele geçirildi.
50 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan, yapılan bin 115 operasyonda, bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi. 60 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.