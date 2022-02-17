Euro
15.50
0.14%
Dolar
13.59
-0.03%
Altın
816.69
-0.22%
Borsa
2041
0.16%
Bitcoin
597.473
-0.09%
BTXN Coin
38.45
3.44%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı

    İzmir'de emniyet güçlerinin bin 115 adrese yaptığı uyuşturucu baskınında bin 305 kişiye işlem yapılırken, 50 kişi de tutuklandı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 05:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 01-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı.

    ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Baskınlarda; 10009 gram esrar-skunk, 182 gram kokain, 28 kök kenevir, 20 bin 316 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 961 gram metamfetamin, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza maddesi, 19 adet hassas terazi, 17, adet tabanca, 11 adet tüfek ve 306 adet çeşitli fişek ele geçirildi.

    İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı #1

    50 KİŞİ TUTUKLANDI

    Öte yandan, yapılan bin 115 operasyonda, bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi. 60 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Kadıköy’de yaptırdığı diş tedavisinde sağlığından ve parasından oldu
    3. Sayfa

    Kadıköy’de yaptırdığı diş tedavisinde sağlığından ve parasından oldu

    Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeniden ava çıktı
    Yaşam

    Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeniden ava çıktı

    Görüş Bildir