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- İzmir'de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı
- Haber Merkezi
- 20.08.2022 - 17:35
- Güncelleme : 20.08.2022 - 17:37
Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor...
Ülke gündeminde yer almayan devam eden köpek sorunu birçok vatandaşımıza zarar vermeye devam ediyor.
Köpek sorunun bir örneği bugün İzmir'de yaşandı.
İzmir Torbalı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Pitbull polis memuruna saldırdı
Operasyon sırasında zehir tacirlerine ait olan Pitbull cinsi köpek, polis memurlarına saldırdı.
Saldırıyı gören diğer polis memuru arkadaşını kurtarmaya çalışırken, son çare silahına başvurdu.
"Vurma" diyerek engel olmaya çalıştılar
Polis memuru, arkadaşını kurtarmak isterken, uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar polise "vurma" diyerek engel olmaya çalıştı.
O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı VİDEO