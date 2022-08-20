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    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı

    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polis memuruna saldırdı. Arkadaşını kurtarmak isteyen diğer polis silahını çekerken, zanlılar "vurma" diyerek polise engel olmaya çalıştılar.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 17:37
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı

    Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor...

    Ülke gündeminde yer almayan devam eden köpek sorunu birçok vatandaşımıza zarar vermeye devam ediyor.

    Köpek sorunun bir örneği bugün İzmir'de yaşandı.

    İzmir Torbalı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Pitbull polis memuruna saldırdı

    Operasyon sırasında zehir tacirlerine ait olan Pitbull cinsi köpek, polis memurlarına saldırdı.

    Saldırıyı gören diğer polis memuru arkadaşını kurtarmaya çalışırken, son çare silahına başvurdu.

    "Vurma" diyerek engel olmaya çalıştılar

    Polis memuru, arkadaşını kurtarmak isterken, uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar polise "vurma" diyerek engel olmaya çalıştı.

    O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

    Uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı VİDEO

    İzmir de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı #1

    İzmir de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı #2

    İzmir de uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpek polise saldırdı #3


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