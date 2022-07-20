- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi
İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi
50 kök Hint kenevirinin ekili olduğu tarlalar, drone ile tespit edildi. Yapılan operasyonda H.K. isimli şüpheli, gözaltına alındı.
- 20.07.2022 - 09:33
- Güncelleme : 20.07.2022 - 10:06
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan tarlalarda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, tarlalarda bulunan Hint kenevirlerini drone ile tek tek tespit etti.
50 kök kenevir imha edilecek
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, boyları 1.5 santimetre olan 50 kök Hint kenevirini ele geçirirken kenevirler, imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü.
Operasyon anı ise saniye saniye havadan görüntülendi.
İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi
Şüpheli emniyete götürüldü
Öte yandan tarlalarda Hint kenevirini yetiştirdiği tespit edilen H.K., polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.
İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan H.K.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.