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İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi

İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi

50 kök Hint kenevirinin ekili olduğu tarlalar, drone ile tespit edildi. Yapılan operasyonda H.K. isimli şüpheli, gözaltına alındı.