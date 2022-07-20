Petrol
106.12
-1.15%
Euro
18.0085
0.22%
Dolar
17.578
0.10%
Altın
965.5
-0.08%
Borsa
2524
0.90%
Bitcoin
413.300
8.61%
BTXN Coin
7.51
1.48%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi

    50 kök Hint kenevirinin ekili olduğu tarlalar, drone ile tespit edildi. Yapılan operasyonda H.K. isimli şüpheli, gözaltına alındı.
    • 20.07.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi

    İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan tarlalarda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, tarlalarda bulunan Hint kenevirlerini drone ile tek tek tespit etti.

    50 kök kenevir imha edilecek

    Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, boyları 1.5 santimetre olan 50 kök Hint kenevirini ele geçirirken kenevirler, imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü.

    Operasyon anı ise saniye saniye havadan görüntülendi.

    İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi

    Şüpheli emniyete götürüldü

    Öte yandan tarlalarda Hint kenevirini yetiştirdiği tespit edilen H.K., polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan H.K.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

    İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi #1

    İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi #2

    İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi #3

    İzmir’de uyuşturucu tarlaları drone yardımıyla tespit edildi #4


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...
    Medya

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...

    Jennifer Lopez'den yatak pozu
    Magazin

    Jennifer Lopez'den yatak pozu

    Görüş Bildir