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    İzmir’de uyuyan sürücünün altınları ile 2 cep telefonu çalındı

    Gece otomobilinde uyuyakalan sürücüyü fark eden 2 şüpheli, aralık kalan camdan kapıyı açarak içerdeki 2 cep telefonu ve 5 ata altını çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları görüntülendi.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 14:24
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    İzmir’de uyuyan sürücünün altınları ile 2 cep telefonu çalındı

    İzmir’in Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde otomobil yedek parça alım satım işi yapan Durmuş Samet Zeybek'in (20), 35 ARB 255 plakalı otomobilinde geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.00 sıralarında uyuyakaldığını fark eden 2 şüpheli, araca yaklaştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Sürücü tarafındaki camın aralık olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri kolunu içeri uzatıp, kapıyı açtı.

    Ardından aracın arka sağ kapısına yönelip, onu da açan şüpheliler, koltukta bulunan 2 cep telefonu ve 5 ata altınını alıp kaçtı.

    O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    HIRSIZLAR ARANIYOR

    Uyanınca hırsızlığı fark eden Zeybek'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki kişi olduklarını belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    İzmir’de uyuyan sürücünün altınları ile 2 cep telefonu çalındı #1

    “HIRSIZLARA SESLENİYORUM, ÇALDIKLARINI GERİ GETİRSİNLER”

    Durmuş Samet Zeybek, “Gece havalimanına arkadaşımı bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne park ettim. Çok yoğun bir iş günü geçmişti. Aracımla uyuyakalmışım. Bunu  fark eden hırsızlar, aracımda bulunan 5 ata altını ile 2 cep telefonunu almış. Altınları çeyiz için almıştık. Eve götürecektim, çalındı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Çaldıklarını geri getirsinler.” dedi.

    İzmir’de uyuyan sürücünün altınları ile 2 cep telefonu çalındı #2

    İzmir’de uyuyan sürücünün altınları ile 2 cep telefonu çalındı #3

    İzmir’de uyuyan sürücünün altınları ile 2 cep telefonu çalındı #4

    İzmir’de uyuyan sürücünün altınları ile 2 cep telefonu çalındı #5


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