İzmir'de üzerine parça düşen işçi öldü

- İzmir Aliağa'daki geri dönüşüm tesisinde Hasan Aktepe, üzerine gemi parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
- Sağlık ekipleri olay yerinde Aktepe'nin ölümünü doğruladı.
- İki çocuk babası Aktepe'nin önceki gün doğum günüydü.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm tesisinde 44 yaşındaki işçi Hasan Aktepe, üzerine düşen gemi parçasının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Aktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
2 çocuk babası olan Hasan Aktepe'nin önceki gün doğum günü olduğu öğrenildi