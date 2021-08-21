İzmir'de yakalanan dilencinin üzerinden bin lira çıktı

İnsanların duygularını sömürürken yakalanan dilencinin üzerinden çıkan bin 164 lira herkesi şaşırttı. Zabıta karakolunda ifade veren dilenci, bu parayı bir günde kazandığını söyledi.

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda elinde eski bir reçete ile duygu sömürüsü yaparak ilaç parası isteyen dilenci, zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Karakola götürülerek üst araması yapılan dilencinin üzerinden bin 164 lira çıktı.

1 GÜNDE BİN LİRA KAZANÇ

Dilencinin karakoldaki zabıta ekiplerine, "Parayı dünden bu yana topladığını" belirtmesi herkesi şaşırttı. Bir günlük kazancı bin 164 lira olan dilenciye, Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı. Paralara el koyan zabıta memurları, kamunun mülkiyetine geçirmek üzere tutanak düzenledi.

"ÇALMADIM ZORLA ALMADIM"

Dilenci, "Ben çalmadım, zorla da almadım, istedim yani. Bir daha beni dilenirken görürseniz namerdim." diye konuştu. Zabıta ekipleri de adamı bir daha dilenmemesi konusunda uyardı.

İzmir’de yakalanan dilencinin bir günlük kazancı bin 164 lira

İZMİRLİLERE ÇAĞRI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca olayla ilgili, "Sevgili İzmirli vatandaşlarımızın kent güvenliği ve huzurları için çalışan, sokaktaki bu faaliyetleri men eden ekiplerimizce artan desteğinizi bekleriz. İzmirli vatandaşlarımızı duygusal olarak sömüren, alandaki varlıklarını devam ettiren bu şahıslara, oluşturdukları olumsuzluklar sebebiyle sevgili İzmirlilerden bu faaliyetlere müsaade etmemelerini temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

1 YILDA 573 DİLENCİ YAKALANDI

Öte yandan son bir yıl içerisinde 573 dilenciye işlem yaptığı öğrenilen İzmir zabıtasının, bünyesinde bulunan motorize ve gezici ekiplerle Kemeraltı Çarşısı ve Konak Meydanı'nda yaya devriye şeklinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.