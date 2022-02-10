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- İzmir'de yakalanan PKK üyesi gazetecileri tehdit etti
İzmir'de yakalanan PKK üyesi gazetecileri tehdit etti
- İHA
- 10.02.2022 - 13:28
- Güncelleme : 10.02.2022 - 13:58
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat’ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek şahıslara yönelik harekete geçti. Ekipler, sabaha karşı 4 farklı adrese baskın yaptı.
PKK'DAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan aranan T.A. (31) gözaltına alındı. T.A. hakkında yine, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
İzmir'de yakalanan PKK üyesi gazetecileri tehdit etti VİDEO
TUTUKLANAN ZANLI GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ
Öte yandan, adliyedeki işlemlerinin ardından T.A. tutuklandı. Sağlık kontrolü sırasında görüntü alan basın mensuplarını tehdit eden zanlı,"Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi." dedi.