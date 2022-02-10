PKK’ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, operasyonla gözaltına alınıp, tutuklanırken görüntü alan basın mensuplarını tehdit etti.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat’ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek şahıslara yönelik harekete geçti. Ekipler, sabaha karşı 4 farklı adrese baskın yaptı.

PKK'DAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan aranan T.A. (31) gözaltına alındı. T.A. hakkında yine, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de yakalanan PKK üyesi gazetecileri tehdit etti VİDEO



TUTUKLANAN ZANLI GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Öte yandan, adliyedeki işlemlerinin ardından T.A. tutuklandı. Sağlık kontrolü sırasında görüntü alan basın mensuplarını tehdit eden zanlı,"Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi." dedi.