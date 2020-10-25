İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi

Kaya parçalarının düştüğü evde yaşayan ve hamile olan Özge Şeker, "Çocuğum olaydan hemen önce banyodaydı. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı" dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan Özge ve Halil Şeker çiftine ait müstakil bir evin üzerine, yamaçtaki kaya parçaları düştü.

Kayalar, evin banyo kısmının çatısından içeri girdi.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

Bu sırada banyoda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Çiftin 6 yaşındaki oğlu İbrahim Poyraz Şeker'in, olaydan hemen önce banyodan çıktığı öğrenildi.

"ÇOCUĞUM 5 SANİYEYLE KURTULDU"

Özge Şeker büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, "Ben 5 aylık hamileyim. Olay sırasında evde komşularımız vardı, biz balkonda otururken çocuklar da odada oyun oynuyordu. Birden yer sarsılmaya başladı ve kayalar evin içine girdi. Ben çocuğum içeride kaldı zannettim. Korkudan kendimi kaybedip banyoya girdim ve molozları kaldırarak çocuğumu aramaya başladım. Sonradan dışarıda olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadım. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı. Geçen senelerde aynı olay başka bir komşumuzun başına geldi. Bu işe artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.