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    İzmir'de yanan valizin içerisinden ceset çıktı

    İzmir’in Buca ilçesinde otoyol kenarında yangın ihbarına giden ekipler, yanan valizden çıkanı görünce dehşete düştü. Yapılan incelemede valizin içerisinden erkek cesedi çıktı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 02:06
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 02:14
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    İzmir'de yanan valizin içerisinden ceset çıktı

    Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında, dün akşam saat 21.00 sıralarında, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.

    İzmir'de yanan valizin içerisinden ceset çıktı - Video

    VALİZİN İÇERİSİNDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

    Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

    İzmir de yanan valizin içerisinden ceset çıktı #1

    JANDARMA DEDEKTİFLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin 40’lı yaşlarda olduğu öğrenildi. Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

    Valiz içerisinde bulunan cansız beden, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de yanan valizin içerisinden ceset çıktı #2

    CESEDİN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

    Öte yandan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin kime ait olduğunu belirlemek, şüpheli veya şüphelileri belirlemek için çalışma yürütülüyor.

    İzmir de yanan valizin içerisinden ceset çıktı #3


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