AA & Ensonhaber
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde yalnız yaşayan gencin cansız bedeni bulundu
Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.
Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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