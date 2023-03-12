İzmir'de yangın: Anne öldü, 40 günlük bebeği kurtuldu Buca ilçesinde, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Nazlı Göl hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunan Göl'ün dini nikahla birlikte yaşadığı Batuhan Korkmaz, 40 günlük bebeklerini kurtardı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi 684/12 Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

40 günlük bebekleriyle evde bulunan Nazlı Göl ve Batuhan Korkmaz, alevler arasında kaldı.

Korkmaz, ilk olarak bebeği kucaklayıp, dışarıya çıkardı. Daha sonra da Nazlı Göl'ü kurtarmak için eve girmeye çalıştı.

İçeriye giremediler

Korkmaz, kısa sürede evi saran alevler nedeniyle içeriye giremedi.

Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaşamını yitirdiği belirlendi

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından alevleri söndürdü ancak genç kadının yangında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.