İzmir’de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tire ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale için bölgeye gidilen arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de bölgeye takviye olarak gönderildi. Bayındır'dan sevk edilen arazöz, onarım çalışması yapılan Selçuk-Tire yolu Büyükkale mevkisinde devrildi.

2 ORMANCI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 ormancı ise yaralandı. Yaralı ormancılar, Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

BAKAN TWITTER’DAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İzmir'de orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.