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    İzmir'de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

    Tire'de arazi yangınına giden itfaiye aracı devrildi. Yaşanan kazada, 3 itfaiye personeli yaralandı.
    • 20.11.2022 - 19:55
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    İzmir'de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

    İzmir'de Tire-Belevi Yolu Çayırlı köyü yakınlarında, saat 17.00 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.

    Mehmetler köyünden gelen bir yangın ihbarı sonrası harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tire itfaiye ekibi, Çayırlı köyü yakınlarına geldiği sırada, bir anda kontrolden çıkarak devrildi.

    3 itfaiye personeli yaralandı

    Tek taraflı yaşanan kazada, araç içerisinde bulunan; Yıldıray Kul, Ahmetcan Yaşar ve Oğuz Yergök isimli itfaiye personeli yaralandı.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine, sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir'de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı


    Yaralıların hayati tehlikesi yok

    Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı belirlendi.

    Ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye personelleri tedavi altına alındığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İzmir de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #1

    İzmir de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #2

    İzmir de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #3


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