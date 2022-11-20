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- İzmir'de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
İzmir'de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
- 20.11.2022 - 19:55
İzmir'de Tire-Belevi Yolu Çayırlı köyü yakınlarında, saat 17.00 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.
Mehmetler köyünden gelen bir yangın ihbarı sonrası harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tire itfaiye ekibi, Çayırlı köyü yakınlarına geldiği sırada, bir anda kontrolden çıkarak devrildi.
3 itfaiye personeli yaralandı
Tek taraflı yaşanan kazada, araç içerisinde bulunan; Yıldıray Kul, Ahmetcan Yaşar ve Oğuz Yergök isimli itfaiye personeli yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine, sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı belirlendi.
Ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye personelleri tedavi altına alındığı öğrenildi.
İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.