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    İzmir'de yangına uykuda yakalandı

    İzmir'in Tire ilçesinde, bir vatandaş evinde çıkan yangına uykusunda yakalanırken canını zor kurtardı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 04:10
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    İzmir'de yangına uykuda yakalandı

    İzmir’de 23:00 sıralında bir evde yangın çıktı.

    KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

    Ev sahibi Mutlu Erkek yangına uykuda yakalandı. Alevlerin etkiyle uyanan ev sahibi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

    Başarılı olamayan Erkek, kendini evin dışına attı.

    DAR SOKAKLAR EKİPLERİ ZORLADI

    İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edilirken evin bulunduğu sokağın dar olması ekiplere zorluk çıkardı.

    Farklı sokaklara park eden itfaiye araçlarından çekilen hortumlar ile yangına müdahale edildi.

    "DUMANLAR İÇİNDE UYANDIM"

    Yalnız yaşadığını söyleyen Mutlu Erkek, "Erken saatlerde uyumuştum. Bir anda dumanlar içinde uyandım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Evden çıktım" dedi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangından etkilenen ev sahibine oksijen desteği sağladı.

    İzmir de yangına uykuda yakalandı #1

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