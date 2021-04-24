İzmir'de yangında ölen minik Bulut'a veda

İzmir'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangından korunmak isterken hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut, toprağa verildi.

İzmir'de oyun oynamak için girdiği boş evde çıkan yangında alevlerden korunmak için kanepenin altına giren Bulut Gürgür, toprağa verildi.

4 yaşındaki Gürgür'ün cenazesine, cezaevinde olan ve tahliyesine 12 gün kalan babası katılamadı.

"KANEPENİN ALTINDA CAN VERMİŞ"

Gürgür ailesinin yakını Hamza Aslanalp, Bulut'un otopsi işlemleri ve cezaevindeki babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi amacıyla izin almak için savcılığa dilekçe verdiğini söyledi. Aslanalp, yangın çıkan evde bir kadının kaldığını ama her zaman kullanmadığını ve olay sırasında da evin boş olduğunu anlattı.

Aslanalp, "Mahalledeki çocuklar, oyun oynamak için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor. Bulut da alevlerden korunmak için kanepe altına girmiş, orada can vermiş. İçeri girip çocuğa baktığımızda yaşamını yitirmişti. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama yangın itfaiye gelene kadar söndürülemedi. 23 Nisan'da bizim canımız yandı" dedi.

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BABASININ TAHLİYESİNE 12 GÜN VARDI

Öte yandan ailenin, çocuğun babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi için bulunduğu talep reddedildi. Eşi Nurcan Gürgür hamileyken işlediği bir suçtan ötürü cezaevine giren ve tahliyesine 12 gün kalan baba, oğlu için bugün öğle saatlerinde Hacılarkırı Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılamadı.

Anne Nurcan Gürgür ile minik Bulut'un akrabaları törende yer aldı. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, toprağa verildi.