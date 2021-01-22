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İzmir'de yangını fark eden bekçiler faciayı önledi

İzmir'de yangını fark eden bekçiler faciayı önledi

Karabağlar ilçesinde 2 katlı binanın 2’inci katında çıkan yangını devriye sırasında fark eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 3’ü çocuk 13 kişiyi binadan tahliye ederek olası facianın önüne geçti.