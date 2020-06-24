İzmir'de yankesicilik operasyonu: 9 gözaltı

Yankesicilik olaylarında yaşları 10-16 arasında değişen çocukları kullanan suç örgütü çökertildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve İstanbul'da yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklara yankesicilik yaptıran suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından N.Y. (32), H.Y. (26) ve E.Ö.'nün (33), akrabalarını yankesicilik yaptırarak kullandıklarını belirledi.

ALINAN PARALARDAN ÇOCUKLARA HARÇLIK

Çocukların tarafından çalınan telefonların, İzmir'de telefon alım satım işi yapan A.Ç (25) ve O.Ç. (19) adlı kişilere satıldığı, karşılığında alınan paralardan harçlık olarak bir miktar çocuklara verildiği, diğer gelirin ise şüpheliler tarafından paylaşıldığı, suçun örgütlü bir şekilde işlendiği ve N.Y.'nin örgüt lideri olduğu tespit edildi.

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9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine, suç örgütüne yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Ö., A.Ç., O.Ç., N.G. (29), H.Y., N.Y. ve B.E. (21) ile yaşları küçük olup suça sürüklenen çocuk vasfında bulunan Z.O (15) ve C.F. (16) olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları 12 telefon sahiplerine teslim edildi.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i 'Hırsızlık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.