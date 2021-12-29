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    İzmir'de yanlışla içtiği mermer cilası ölüme yol açtı

    Pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 12:37
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    İzmir'de yanlışla içtiği mermer cilası ölüme yol açtı

    İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde iddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.

    YANLIŞLIKLA MERMER CİLASINI İÇTİ

    Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

    İzmir de yanlışla içtiği mermer cilası ölüme yol açtı #1

    POLİS EKİPLERİ, OTELDE İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİ

    Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı.

    SU ŞİŞESİ İLE YAN YANAYMIŞ

    Yapılan incelemede, içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

    İHMAL İDDİASI

    Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

    İzmir de yanlışla içtiği mermer cilası ölüme yol açtı #2

    İzmir de yanlışla içtiği mermer cilası ölüme yol açtı #3

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