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İzmir’de yaralı şahsı hastane önüne bırakıp kaçtılar

İzmir’de yaralı şahsı hastane önüne bırakıp kaçtılar

Tabanca ile boynundan vurulduğu tespit edilen şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastane önüne bırakıldı. Tedavi altına alınan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.