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    İzmir’de yaralı şahsı hastane önüne bırakıp kaçtılar

    Tabanca ile boynundan vurulduğu tespit edilen şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastane önüne bırakıldı. Tedavi altına alınan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 09:37
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    İzmir’de yaralı şahsı hastane önüne bırakıp kaçtılar

    İzmir’de kimliği belirsiz şahıslar tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bir yaralı bırakıp kaçtı.

    Dün saat 05.30 saatlerinde meydana gelen olayda, yaralı şahsın kimliği 26 yaşında Atakan İldem olarak belirlendi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İldem, boynuna isabet etmiş kurşunla ağır yaralı olarak bir süre hastanenin önünde öylece kaldı.

    Fark edilmesi ile hastanede tedavi altına alındı.

    İzmir’de yaralı şahsı hastane önüne bırakıp kaçtılar #1

    MORGA KALDIRILDI

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden İldem’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastane önüne kadar bırakan şahısların kimliğini tespit için çalışma başlattı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İldem’in cenazesi Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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