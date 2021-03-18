- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de yaralı şahsı hastane önüne bırakıp kaçtılar
İzmir’de yaralı şahsı hastane önüne bırakıp kaçtılar
- DHA
- 18.03.2021 - 09:00
- Güncelleme : 18.03.2021 - 09:37
İzmir’de kimliği belirsiz şahıslar tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bir yaralı bırakıp kaçtı.
Dün saat 05.30 saatlerinde meydana gelen olayda, yaralı şahsın kimliği 26 yaşında Atakan İldem olarak belirlendi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İldem, boynuna isabet etmiş kurşunla ağır yaralı olarak bir süre hastanenin önünde öylece kaldı.
Fark edilmesi ile hastanede tedavi altına alındı.
MORGA KALDIRILDI
Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden İldem’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastane önüne kadar bırakan şahısların kimliğini tespit için çalışma başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İldem’in cenazesi Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.