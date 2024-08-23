Haberler



3. Sayfa



İzmir'de yardım etmek istediği kişi motosiklet hırsızı çıktı

İzmir'de yardım etmek istediği kişi motosiklet hırsızı çıktı İzmir'de yol kenarında bir motosiklete düz kontakla çalıştırmaya uğraşan kişiyi gören motosiklet sürücüsü yardım etmek için durdu. Daha sonra şahsın hırsız olduğunu fark eden sürücü, şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.