İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletiyle gezen Caner isimli sürücü, beklenmedik bir olayla karşılaştı.
Motosikletiyle gezen genç sürücü, yol kenarında motoru düz kontak yaparak, vurdurarak çalıştırmaya çalışan bir şüpheliyi gördü.
HIRSIZA YARDIM ETTİĞİNİ FARK ETTİ
Şüphelinin motosikletinin bozulduğunu düşünerek yardım eden motosiklet sürücüsü daha sonra motosikletin plakasının olmadığını gördü.
Kendisine verdiği ruhsatı incelemesinin ardından adının M.A. olduğu öğrenilen şüphelinin çalıntı motosikleti sürüklediğini belirledi.
HIRSIZI YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ
Bunun ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren sürücü, kaçmaya çalışan motosiklet hırsızını yakalayıp bekletti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Heyecan dolu anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.
Olayla ilgili açıklama yapan motosiklet sürücüsü, "Bugün yine iyilik kazandı diyebiliriz. Lütfen motorlarınıza sahip çıkın, dikkat edin ve mutlaka önleminizi alın" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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