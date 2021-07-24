İzmir'de yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı

Bir hastanede yardım istediği polis memurunun tabancasını kapan şüpheli gelen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki polis memuru F.Ü.’nün yanına giden M.K., husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyledi.

Polis memuru F.Ü., durumu polis merkezine bildirerek ekip talebinde bulundu.

POLİSİN TABANCASINI KAPTI

Bir süre sonra M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı.

M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

M.K.’nin polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını aldığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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