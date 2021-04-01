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- İzmir’de yasa dışı silah ticaretine polis baskını
İzmir’de yasa dışı silah ticaretine polis baskını
- İHA
- 01.04.2021 - 18:02
- Güncelleme : 01.04.2021 - 18:06
İzmir'de yasa dışı silah ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden İzmir'e, bir kamyonet içerisinde yasa dışı ticareti yapılmak üzere çok sayıda ruhsatsız silah taşındığı bilgisini aldı.
PLAKASI TESPİT EDİLDİ
Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün PTS (Plaka Tespit Sistemi) aracılığıyla kamyoneti tespit etti.
Kamyonet, dün akşam saat 22.53'te İzmir girişi otoyol üzerinde durdurularak arandı.
60 ADET TABANCA BULUNDU
Yapılan aramada 40 adet 9 mm çaplı tabanca, 20 adet 7.65 mm çaplı tabanca, 60 adet tabanca şarjörü ile 50 adet 9 mm çaplı fişek ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.