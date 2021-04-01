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İzmir’de yasa dışı silah ticaretine polis baskını

İzmir’de yasa dışı silah ticaretine polis baskını

Yasa dışı silah ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bir kamyonette arama yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.