İzmir'de yasak aşk cinayeti

Evine gelen Cafer Sönmez, bahçede eşi ve Burak Işık'ı görünce sinir krizi geçirdi. Av tüfeği ile ateş etmeye başlayan Sönmez, Işık'ı öldürürken eşini ağır yaraladı.

Çeşme'de yaşayan 48 yaşındaki Cafer Sönmez, işlettiği marketten çıkarak evine gitti.

Evinin bahçesinde eşi G.S. ile otel işletmecisi Burak Işık'ı gördü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İkiliyi görünce kıskançlık krizine giren Sönmez, evde bulunan pompalı tüfeği alıp eşine ve Burak Işık'a ateş etmeye başladı.

Vurulan yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, olayın gürültüsünü duyan mahalleli tarafından ekiplere haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılaradan, 2 çocuk babası Burak Işık tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırganın ağır yaralanan eşi G.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis olayın ardından Cafer Sönmez'i gözaltına aldı.

İSTANBULDA TOPARAĞA VERİLECEK

Burak Işık'ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

Cafer Sönmez, 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı.



