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    İzmir'de yasak aşk iddiası: 1 ölü, 1 yaralı

    Evine gittiği ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyle tartışan kadın ağır yaralanırken; kadını vuran kişi aynı silahla intihar etti.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 09:24
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    İzmir'de yasak aşk iddiası: 1 ölü, 1 yaralı

    Evli ve 2 çocuk annesi Hediye D. (41), İzmir’in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 1610 Sokak'taki Mikail G.'nin (29) evine gitti.

    İlişki yaşadıkları öne sürülen ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alıp Hediye D.'yi sol omzundan vurdu.

    AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

    Hediye D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mikail G. aynı silahı başına ateşleyerek, intihar etti.

    Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Ağır yaralı olan  Hediye D., ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

    İzmir de yasak aşk iddiası: 1 ölü, 1 yaralı #1

    HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

    Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, Mikail G.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Başlatılan soruşturma sürüyor.

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