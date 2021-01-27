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- İzmir'de yasak aşk iddiası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de yasak aşk iddiası: 1 ölü, 1 yaralı
- DHA
- 27.01.2021 - 09:24
Evli ve 2 çocuk annesi Hediye D. (41), İzmir’in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 1610 Sokak'taki Mikail G.'nin (29) evine gitti.
İlişki yaşadıkları öne sürülen ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alıp Hediye D.'yi sol omzundan vurdu.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Hediye D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mikail G. aynı silahı başına ateşleyerek, intihar etti.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralı olan Hediye D., ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI
Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, Mikail G.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.