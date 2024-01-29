İzmir’de yaşanan kazada camdan yola fırlayan 2 arkadaş hayatını kaybetti Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunan 2 arkadaş, camdan yola savrulmaları sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Anadolu Caddesi kayıkçı rampası yakınlarında, feci bir kaza meydana geldi.

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Ön camdan fırladılar

Ön camdan fırlayan otomobildeki 20 yaşlarındaki Burak Kadir Göktaş ile arkadaşı Serhat Yıldırım kanlar içinde yerde kaldı.

Yaralıları görenler kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Burak Kadir Göktaş ile Serhat Yıldırım'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Araç sürücüsünün tespiti ve olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)