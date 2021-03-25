İzmir’de yaşayan Suriyeli koca, ortadan kaybolan eşini arıyor

Suriye’den eşi ile birlikte 2012 yılında İzmir’e göç eden kadın, tüp bebek tedavisi için sattıkları arazilerinden elde ettikleri 40 bin TL değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.

Selva ve Mustafa Beşalo çifti, 2012 yılında Suriye’den İzmir’e göç etti.

Çocuk sahibi olma hayalleri kuran çift, tüp bebek tedavisi için Suriye’deki arazilerini sattı. Ocak ayında tedavi görmeye hazırlanan Selva Beşalo (28) ise 28 Aralık 2020 tarihinde ortadan kayboldu.

40 BİN LİRALIK ALTINLARLA ORTADAN KAYBOLDU

Satılan araziden elde ettikleri 40 bin TL değerindeki altınlar ve kimliği ile kayıplara karışan Selva Beşalo’dan 3 aydır haber alınamıyor.

Eşinin kendisini çok sevdiğini, aralarında bir problem bulunmadığını belirten Mustafa Beşalo (36), eşinin altınlarla birlikte kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

“TÜP BEBEK HAYALİ KURUYORDUK”

Tüp bebek tedavisi için hayal kurarken eşinin kaybolduğunu söyleyen Beşalo, “2012 yılında savaştan kaçıp Suriye’den Türkiye’ye geldik. Çocuğumuz olmuyordu. Yılbaşından sonra tüp bebek tedavisi görmek amacıyla Suriye’deki arazimi sattım. Eşim, 28 Aralık 2020 günü üzerinde tüp bebek tedavisi için ayırdığımız 40 bin TL değerindeki altınlar ve kimliği ile ortadan kayboldu. Olay günü kahvaltımızı yaptık. Saat 13.00 gibi evden çıktım. Benden eve gelirken tatlı getirmemi istedi. Saat 17.30’da eve döndüğümde eşimi bulamadım.

“EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Komşulara sordum, bulamadım. Bir komşumuz, ‘eşini marketin yanında gördüm, bana senin yanına gideceğini söyledi’ dedi ama benim yanıma gelmeyecekti. Üzerinde altın olduğu için onu kaçırmış olabilirler. 3 aydır eşime ulaşamıyorum. Bizim aramızda bir problem yoktu. Başına bir iş mi geldi, kaçırıldı mı bilmiyorum. Eşimi çok seviyorum. O da bensiz nefes alamaz. Onu görenlerin haber vermesini istiyorum.” diye konuştu.