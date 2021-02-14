İzmir'de yaşlı adam, apartman boşluğunda ölü bulundu

İkinci kattaki evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki Yalçın Anarat, yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Özgün Apartmanı'nında yaşayan 77 yaşındaki Yalçın Anarat, evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle apartman boşluğuna düştü.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Anarat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anarat'ın itfaiye ekipleri tarafından apartman boşluğundan çıkartılan cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, yaşlı adamın ölümüyle ilgili detayları araştırıyor.























