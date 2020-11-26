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    İzmir'de yaşlı adam, 'küfürlü konuşma' diyen genci öldürdü

    İzmir'in Buca ilçesinde yaşlı bir adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran kişiyi kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralarken, yaralı genç kurtarılamadı.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 04:17
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    İzmir'de yaşlı adam, 'küfürlü konuşma' diyen genci öldürdü

    İzmir'in Buca ilçesine bağlı Güven Mahallesi 397 Sokak’ta bulunan bir apartmanda tek başına yaşayan Yaşar G. (70), Antalya’dan İzmir’e annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) ile küfürlü konuşması üzerine tartıştı.

    KENDİSİNİ UYARAN GENCE KURŞUN YAĞDIRDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar G., Taşkener’e ardı ardına silahla ateş etti. Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, silahlı saldırgan Yaşar G., suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

    İzmir de yaşlı adam, küfürlü konuşma diyen genci öldürdü #1

    YARALI GENÇ KURTARILAMADI

    Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İzmir de yaşlı adam, küfürlü konuşma diyen genci öldürdü #2

    VATANDAŞLAR YAKALAYIP POLİSE VERDİ

    Öte yandan Tolga Taşkaner’i silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek suç aleti ile birlikte polise teslim edildi. Gözaltına alınan Yaşar G., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sorgulanmak üzere götürüldü.

    İzmir de yaşlı adam, küfürlü konuşma diyen genci öldürdü #3

    KÜFÜRLÜ KONUŞMALARINDAN KOMŞULARI DA RAHATSIZ

    Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tek başına yaşayan Yaşar G.’nin evde ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de yaşlı adam, küfürlü konuşma diyen genci öldürdü #4

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