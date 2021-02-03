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- İzmir'de yaşlı çiftin evine girip darbettiler
İzmir'de yaşlı çiftin evine girip darbettiler
- AA
- 03.02.2021 - 23:05
- Güncelleme : 04.02.2021 - 00:00
İzmir'in Urla ilçesinde Zeytinalnı Mahallesinde Hüseyin K. ve Güllü K'nin evine gelen iki kişi, kapının zilini çalarak "Hüseyin Amca" diye seslendi.
Kapıyı açan Güllü K'yi yere düşürüp darbeden iki kişi, yatak odasında uyuyan Hüseyin K'yi sürükleyerek evin salonuna getirdi.
BIÇAK DAYAYARAK EŞYALARINI ÇALDILAR
Hüseyin K'nin boğazına bıçak dayayan zanlılar, evde yaptıkları aramada buldukları ziynet eşyalarını alıp kaçtı.
İzmir'de yaşlı çiftin evine girip darbettiler VİDEO
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güllü K’nin bazı dişlerinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi.
KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR
Şüphelilerin birkaç gün önce de çiftin evine gelerek kendilerini polis olarak tanıttığı, iki kişiden kimlik göstermeleri istemesi üzerine sinirlenip evden ayrıldıkları öğrenildi