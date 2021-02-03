Urla ilçesinde iki kişi evlerine girdikler yaşlı çifti darbetti, eşyalarını çaldı.

İzmir'in Urla ilçesinde Zeytinalnı Mahallesinde Hüseyin K. ve Güllü K'nin evine gelen iki kişi, kapının zilini çalarak "Hüseyin Amca" diye seslendi.

Kapıyı açan Güllü K'yi yere düşürüp darbeden iki kişi, yatak odasında uyuyan Hüseyin K'yi sürükleyerek evin salonuna getirdi.

BIÇAK DAYAYARAK EŞYALARINI ÇALDILAR

Hüseyin K'nin boğazına bıçak dayayan zanlılar, evde yaptıkları aramada buldukları ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

İzmir'de yaşlı çiftin evine girip darbettiler VİDEO

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güllü K’nin bazı dişlerinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

Şüphelilerin birkaç gün önce de çiftin evine gelerek kendilerini polis olarak tanıttığı, iki kişiden kimlik göstermeleri istemesi üzerine sinirlenip evden ayrıldıkları öğrenildi