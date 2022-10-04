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    İzmir'de yaşlı kadın, şiddet uygulayan kocasını bastonla öldürdü

    İzmir Seferihisar'da 80 yaşındaki kadın, kendisine şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasının kafasına bastonuyla vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı yaşlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
    • 04.10.2022 - 17:20
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    İzmir'de yaşlı kadın, şiddet uygulayan kocasını bastonla öldürdü

    27 Eylül günü İzmir'in Seferihisar  ilçesi Doğanbey'de meydana gelen olayda, aralarında bir gece önce çıkan tartışmanın devam etmesi üzerine Fahri Aykaç (85), eşi M.A.(80) ile yeniden tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, elindeki baston ile karısı M.A.'yı darbetmeye başladı. Boğuşma esnasında da M.A., Fahri Aykaç'ın elindeki bastonu alarak kocasının kafasına vurdu.

    Hayatını kaybetti

    Yaşlı adam evin salonunda yere yığılırken durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fahri Aykaç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet şüphelisi kadın gözaltına alındı.

    Kavganın yaşandığı evde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, yaşlı adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, otopsi işlemleri tamamlanan Fahri Aykaç'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi.

    Adli kontrol ile serbest

    Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de yaşlı kadın, şiddet uygulayan kocasını bastonla öldürdü #1


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