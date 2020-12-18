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    İzmir'de yavru köpeğin üzerinden geçen taksi kamerada

    Yerde yatan yavru köpeğe çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, köpeğin acılı çığlıkları ise yürek burktu.
    • DHA
    • 18.12.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 09:17
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    İzmir'de yavru köpeğin üzerinden geçen taksi kamerada

    İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı bir sokağa giriş yapan 35 FY 468 plakalı taksi, kaldırımın yakınında oturan bir yavru köpeğin üzerinden geçti.

    ÇIĞLIKLARI YÜREK SIZLATTI

    Taksinin altında kalan yavru köpek acılar içerisinde kıvranırken, taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada, olayı gören diğer köpekler ise taksiye havlayarak tepki gösterdi.

    Yavru köpeğin çığlıkları yürek burkarken, olay anı sosyal medyada paylaşıldı.

    HAYVANSEVERLER ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olayı gören sosyal medya kullanıcıları, arkasına bile bakmadan yoluna devam eden taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Bazı vatandaşların sürücünün ceza alması için şikayette bulunduğu öğrenildi.

    İzmir'de yavru köpeğin üzerinden geçen taksi ViDEO

    İzmir de yavru köpeğin üzerinden geçen taksi kamerada #1

    İzmir de yavru köpeğin üzerinden geçen taksi kamerada #2

    İzmir de yavru köpeğin üzerinden geçen taksi kamerada #3

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