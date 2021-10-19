İzmir’de yeğeninin ölümüne neden olan hala, psikiyatri servisinde

İzmir’de yeğeninin ölümüne neden olan hala, psikiyatri servisinde

8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’nın ölümüne neden olan hala Zerrin Akça, Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi görmeye başladı.

İzmir’de 1 Ağustos tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında Zerrin Akça isimli bir kadın, yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara‘nın (8) kendisinden köpek istemesi üzerine para almak için eve gitmek isterken, yeğeninin ölümüne neden oldu.

Yeğeninin araçtan inmesinin ardından elini kapıya sıkıştırdığını fark etmeyen hala Akça, Eymen’i ezdi.

Otoparkta yaşanan olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

7 DAKİKAYI PANİK HALİNDE GEÇİRDİ

Görüntülerde Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin Akça'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı anlar yer aldı.

DOKTOR KALP MASAJI YAPARAK KURTARMAYA ÇALIŞTI

Ayrıca, lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun, Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı görüldü.

3 ay önce annesini kaybeden Eymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Zerrin Akça'nın polisteki ifadesinde, Eymen'in köpek istediğini, bunun üzerine evine para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra yeğenin araçta olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise yerde yattığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin Akça, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir’de yeğeninin ölümüne neden olan hala, psikiyatri servisinde VİDEO



6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. Sanık Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeğeninin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Zerrin Akça'nın, Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedaviye gördüğü ve bir süre daha burada kalacağı belirtildi.