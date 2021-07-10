İzmir’de yeşil reçeteye tabi 7 binden fazla hap ele geçirildi

Polis ekipleri, Bayraklı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 7 binden fazla hap ele geçirildi.

İzmir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K. (26) isimli bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin Bayraklı Mahallesi'ndeki ikametini tespit etti.

ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

Şüphelinin evinin çevresinde beklemeye başlayan ekipler, A.K.’nin bir süre sonra bir otomobil evinin önüne yaklaştığı esnada operasyon için düğmeye bastı.

Aracın önü kesilerek şahıs etkisiz hale getirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Araç içinde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 7 binden fazla hap ele geçirildi.

Ekipler uyuşturucu haplara el koyarken birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K. gözaltına alındı.