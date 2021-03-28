İzmir'de yıkımı yapılan binadan düşen kedi ağır yaralandı

İzmir'de yıkımı yapılan binadan düşen kedi ağır yaralandı

Bayraklı'da 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında çatıda bulunan kedi aşağıya düştü, o anlar kameralara yansıdı.

İzmir’de, 30 Ekim’de meydana gelen büyük depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde de yine ağır hasarlı bir binanın iş makinesi yardımıyla yıkımı yapılıyordu.

O sırada binanın çatısına çıkan kedi, beton kalıbının yıkılmasıyla biranda aşağıya düştü.

AĞIR YARALANDI

Kedinin düştüğü anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İzmir'de yıkımı yapılan binadan düşen kedi ağır yaralandı VİDEO