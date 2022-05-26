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    İzmir'de merkezi ezan sistemine girip, şarkı dinlettiler

    İzmir'de merkezi ezan sistemine girip, şarkı dinlettiler

    Gece saatlerinde, camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek kısa süreli müzik yayını yapıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 26.05.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:00
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    İzmir’de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı.

    İlk olarak 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

    21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı.

    Daha önce de yapıldı

    Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son vermişti.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sistem sürüyor.

    İzmir'de cami hoparlöründen 'Çav Bella' çalındı

    Caminin hoparlöründen şarkı dinlettiler

    Son olarak İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayıldı.

    Bülent Ersoy'un şarkısı

    Bülent Ersoy’un “Yüzünü göremem” adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı.

    İzmir'de yine merkezi ezan sistemine girip, şarkı dinlettiler VİDEO

    Müftülük: Hemen sistem kapatıldı

    İHA'nın aktardığına göre yaşanan olay ile ilgili İzmir İl Müftülüğü, dün gece saat 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii ve Ayrancılar Merkez Camii’nin ses sistemine girilerek müzik yayını yapıldığını, bunun üzerine görevlilerin duruma müdahale ederek ses sistemini kapattıklarını açıkladı.

    Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

    İzmir de merkezi ezan sistemine girip, şarkı dinlettiler #1


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