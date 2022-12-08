El freni çekilmeyen otobüsün yokuş aşağı sürüklendiğini fark eden sürücü, eliyle durdurmaya çalışırken otobüsle birlikte sürüklendi. Olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Dün öğle saatlerinde park halindeki bir belediye otobüsü el freni çekilmediği için bir anda yokuş aşağı sürüklenmeye başladı.

Araçla birlikte sürüklendi

42 yaşındaki sürücü, Tuğba G. otobüsün gittiğini fark ederek eliyle aracı durdurmak istedi.

Otobüsün hızlanarak gitmesiyle beraber aracın arkasındaki sürücü, metrelerce sürüklendi.

Hastaneye kaldırıldı

Yokuş aşağı sürüklenen otobüs park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir sitenin bahçesine girerek durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan Tuğba G., Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın aktarımına göre; şoförün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu, hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de yokuş aşağı giden otobüsü eliyle durdurmaya çalışan sürücü kamerada VİDEO



O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde sürüklenen otobüsün park halindeki bir araca çarptığı, arkasında eliyle otobüsü tutmak isterken sürüklenen bir kişinin bulunduğu görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.