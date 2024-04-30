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İzmir'de yol kenarında bulunan deri ve yağ parçalarının insana ait olduğu tespit edildi

İzmir'de yol kenarında bulunan deri ve yağ parçalarının insana ait olduğu tespit edildi Vatandaşların yol kenarında deri ve yağ parçaları buldukları yönündeki ihbarı üzerine harekete geçen ekipler olay yerinde yapılan incelemeler, parçaların merdiven altı mide gerdirme ameliyatına ait olduğunu belirledi.