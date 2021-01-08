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- İzmirde yol kenarında koyun otlatırken araba çarptı: 1 ölü
İzmirde yol kenarında koyun otlatırken araba çarptı: 1 ölü
Yol kenarındaki yeşilliklerde koyunlarını otlatan çoban, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
- İHA
- 08.01.2021 - 17:56
İzmir’de Menderes-Seferihisar yolunda B.E (44) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle emniyet şeridinden çıktı.
Araç, daha sonra ise yol kenarında koyun otlatan B.Z (47)’ye hızla çarptı.
OLAY YERİNE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan B.Z olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü B.E, jandarma tarafından gözaltına alındı.